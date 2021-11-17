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: لا نعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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كوريا الشمالية: لا نعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية : لا نعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أكد دبلوماسي كوري شمالي أن بلاده لن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ما دامت خاضعة للسياسة الأمريكية العدائية" تجاه بيونغ يانغ.

وقال ممثل في الأمم المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة، يوم الأربعاء، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم للجمعية العامة كل سنة تقارير متحيزة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، دون أي ذكر للسياسة العدائية للولايات المتحدة والتهديدات النووية تجاه بلادنا، والتي تعتبر السبب الأساسي للقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية".

واعتبر أن الوكالة الدولية لا تمتلك "أي مؤهلات ولا صلاحيات" لإجراء عمليات التحقق من أنشطة كوريا الشمالية التي لا تعتبر عضوا في المنظمة.

وأضاف الدبلوماسي: "نحن لن نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما دامت الوكالة خاضعة للسياسات الأمريكية العدائية".

المصرى اليوم

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