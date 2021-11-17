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"الأمن البيئي" يضبط 7 مخالفين لنظام البيئة نقلوا حطبًا محليًا بمنطقة حائل

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"الأمن البيئي" يضبط 7 مخالفين لنظام البيئة نقلوا حطبًا محليًا بمنطقة حائل "الأمن البيئي" يضبط 7 مخالفين لنظام البيئة نقلوا حطبًا محليًا بمنطقة حائل
كان بحوزتهم 55 مترًا مكعبًا.. وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، سبعة مخالفين لنظام البيئة، ثلاثة مواطنين وأربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم 55 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي على متن أربع مركبات بمحافظة بقعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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