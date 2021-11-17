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«الختم الإسرائيلي لن يلوث باسبوري».. أحمد بدير يكشف عن زيارة مرتقبة إلى فلسطين

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«الختم الإسرائيلي لن يلوث باسبوري».. أحمد بدير يكشف عن زيارة مرتقبة إلى فلسطين «الختم الإسرائيلي لن يلوث باسبوري».. أحمد بدير يكشف عن زيارة مرتقبة إلى فلسطين

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كشف الفنان أحمد بدير، تفاصيل زيارة مرتقبة إلى فلسطين، موضحا أن مؤسسة فلسطينة تواصلت معه لتكريمه باعتباره شخصية فنية مؤثرة في العالم العربي.

وأضاف بدير خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يذهب إلى الأردن ثم إلى رام الله وينتقل إلى القدس لزيارة بيت المقدس والخليل.

وقال إنه اشترط لقبول الزيارة عدم وضع الختم الإسرائيلي على جوازه المصري: «قولتلهم مش عايز وصمة عار على الباسبور بتاعي وتلويثه بالختم الإسرائيلي»، على حد تعبيره.

وأكد أنه يرحب بالسفر إلى فلسطين لزيارة بيت المقدس والخليل إبراهيم، مضيفا أنها ستكون رحلة جميلة جدا.

المصرى اليوم

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