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علاء عبد العال يعلن قائمة ايسترن كومباني لمواجهة فيوتشر

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علاء عبد العال يعلن قائمة ايسترن كومباني لمواجهة فيوتشر علاء عبد العال يعلن قائمة ايسترن كومباني لمواجهة فيوتشر

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أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومبانى، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة فيوتشر، المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة كالتالى:

في حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد بوسكا

خط الدفاع: خالد مصطفى،كمال ابو الفتوح، أحمد متعب، أحمد داهش، عاصم سعيد، محمود صقر، أسامة العزب

خط الوسط: مودي ناصر، بنجامين، استيفن سى، محمد عصام، محمد حسن، موكشا، أحمد تمساح، الحسينى طه، كريم خميس، صلاح عاشور

خط الهجوم: صابر الشيمي، عرفة السيد.

المصرى اليوم

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