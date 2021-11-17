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هل يدرج اسم وليد الفيل في كشوف المرشحين بانتخابات الأهلي ؟ مدير النادي يرد

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هل يدرج اسم وليد الفيل في كشوف المرشحين بانتخابات الأهلي ؟ مدير النادي يرد هل يدرج اسم وليد الفيل في كشوف المرشحين بانتخابات الأهلي ؟ مدير النادي يرد

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أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء حكماً بإعادة الدكتور وليد الفيل إلى انتخابات النادي الأهلي بعدما تم استبعاده من الانتخابات من قبل اللجنة المشرفة والمسؤولة عن تلقي أوراق المرشحين.

كان وليد الفيل قد تقدم بأوراق ترشحه للجنة قبل 10 دقائق من غلق باب التسجيل في الانتخابات وكانت أوراقه ينقصها شهادة التجنيد ووعد بإحضارها في غضون ساعتين ولكن اللجنة رفضت قبول أوراقه حينها ليقرر اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أعاده إلى سباق الانتخابات.

ويخوض ودكتور وليد الفيل انتخابات الأهلي على منصب نائب رئيس النادي أمام العامري فاروق نائب الرئيس والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقررة يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري.

وتوجهت «المصري اليوم» بالسؤال إلى مدير النادي الأهلي الدكتور سعد شلبي من أجل معرفة هل سيتم إدراج اسم وليد الفيل في قائمة المرشحين ومتى سيكون ذلك.

وقال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: النادي الأهلي ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء، وحينما تصلنا الصيغة التنفيذية لحكم محمة القضاء الإداري سيتم إدراج اسم الدكتور وليد الفيل في كشوف الانتخابات الخاصة بالمرشحين.

المصرى اليوم

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