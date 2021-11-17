نادي المعادي ينتخب مجلس إدارة جديدة

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تشهد انتخابات نادي المعادي واليخت منافسة شرسة على جميع مقاعد المجلس الجديد في ظل تواجد عدد وافر من المرشحين.

منافسة ثلاثية على مقعد الرئيس

يحتل منصب الرئيس نصيب الأسد من قوة المنافسة في الانتخابات المقبلة بتواجد الثلاثي إبراهيم مسعد وعلاء الدين محمد فهمي ومحمد متولي شلبي.

منصب النائب

يحاول محمد أحمد محرم الحصول على ثقة أعضاء الجمعة العمومية في مواجهة ساخنة مع منافسه خالد محمد فهي.

أمين الصندوق

يُعطي قانون الرياضة أهمية خاصة لمنصب أمين الصندوق نظرًا لدوره في تحديد السياسة المالية للنادي وهو ما يتنافس عليه محمد محمود بدير وتامر محمود غنام.

أعضاء فوق السن

تطول قائمة الأعضاء المرشحين فوق السن بتواجد 18 مرشحًا (جيهان عبدالجليل، مها مجدي، محمد ماجد، إسماعيل شراره، أحمد شلبي، أحمد على، أحمد الفخري، ثروت فوزي، غادة محمد، أحمد الكاشف، محمود مرزوق، محمد هاني، طارق الطويل، عمرو قابيل، مي صفوت، مروة الدالي، محمد زهير، منال عمر).

منصب أعضاء تحت السن

وتضم قائمة الأعضاء المرشحين تحت السن (سيف المنشاوي، طارق ستيت، عمر الخطيب، على حسبو، عمر الجرواني، مهاب عبدالهادي،