«صحة القليوبية»: توفير الرعاية الطبية لجميع المرضى بمستشفى حميات بنها

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تفقد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يرافقه الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية مستشفي حميات بنها، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأقسام الطبية الحرجة ومن تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضي بالمستشفي، كما تفقد أعمال التطوير الجارية وتفقد قسم الأشعة وأعمال تركيب وتشغيل الأشعة المقطعية بالمستشفي وتركيب وتشغيل التعقيم المركزي بالمستشفى.

كما تابع أعمال تطوير قسم الطوارئ وقسم العيادات الخارجية وتفقد قسم الكلي الصناعي بالمستشفي.

ومركز اللقاحات التابع للمستشفي للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

ووجه وكيل الوزارة بإنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين والتيسير عليهم مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

كما عقد وكيل الوزارة إجتماع مع مدير إدارة المستشفي، ورؤساء الأقسام بها، في حضور مدير إدارة المستشفيات لمناقشة خطة العمل بالمستشفي والاحتياجات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير وحدة العناية المركزة للطوارئ،ومركز اللقاح الجديد بالمستشفي، مع بحث المعوقات التي تؤثر على سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.