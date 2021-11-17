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أضافت الولايات المتحدة، الأربعاء، روسيا إلى قائمتها السوداء للدول التي تثير «قلقًا خاصًا» بشأن الحرية الدينية، في حين حذفت نيجيريا التي أدرجت العام الماضي، بحسب بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والذي من المقرر الأسبوع الحالي زيارة هذه الدولة الإفريقية.

واستمر عدد من الدول الصين وكوريا الشمالية واريتريا وبورما وإيران في خانة الانتهاكات الواضحة والمنهجية مثلما كانت العام الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام عالمية.

بينما تم إدراج الجزائر وجزر القمر وكوبا ونيكاراغوا على لائحة موقتة لدول «تحت المراقبة».

وأكد «بلينكن» أن «الولايات المتحدة لن تحيد عن التزامها الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل دولة، مضيفاً :«في أماكن كثيرة حول العالم، ما زلنا نرى حكومات تضايق وتعتقل وتهدد وتسجن أو تقتل أشخاصاً لمجرد رغبتهم في عيش حياتهم وفقاً لمعتقداتهم».

وبشأن الحرية الدينية في روسيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن «السلطات هناك تواصل مضايقة واعتقال ومصادرة ممتلكات طائفة شهود يهوه المسيحية، وكذلك أبناء جماعات الأقليات المسلمة بدعوى التطرف المزعوم».

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي وجه في وقت سابق انتقادات حادة للسلطات الروسية لاحتجاز وحبس وتعذيب بحق الأقليات، بسبب معتقدهم الديني، حيث أكد أن «228 شخصًا في روسيا أكدوا أنهم تعرضوا للاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية وانتماءاتهم».

ونقل التقرير عن جماعات دينية قولها إن «السلطات تواصل استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد الحريات الدينية في البلاد».

أما فيما يتعلق بالحريات الدينية في الصين، فقال بلينكن إنها «تجرم بشكل عام التعبير الديني وتواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الإيجور المسلمين وأفراد الأقليات الدينية والإثنية الأخرى».