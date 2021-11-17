ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية لقرية كفر سندوه في شبين القناطر

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وقعت القافلة الطبية التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، الأربعاء، الكشف على أهالي قرية كفر سندوة بشبين القناطر، وصرف العلاج مجانا للحالات المرضية.

وقال بيان صحفي، إنه تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية والكشف المبكر لأورام الثدي، مشيرا إلى أن القافلة تأتي في إطار القوافل الطبية المتخصصة، التي يطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم القوافل الطبية التخصصية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر، وبرنامج الزيارات الميدانية لطلاب جامعة بنها لمشاريع حياة كريمة، وذلك برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، والدكتور محمود مغربي عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية.

وقالت الدكتور نيرمين عدلى محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري ببنها، إن القوافل تأتي أيضا ذلك في إطار الدور المجتمعى التي تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا ومنها قرى شبين القناطر، لافتة إلى أنها ضمت تخصصات ( الباطنة العامة- جراحة العظام- الأطفال )، بالتعاون مع ادارة المستشفي بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر مدير مستشفيات بنها الجامعية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والشركة القابضة لمياه الشرب بالقليوبية، وطلاب الجمعية العلمية بكلية الطب والتمريض بالمستشفيات الجامعية، ورعاية الشباب بإدارة الجامعة بقيادة الدكتور خالدالعيسوي منسق الانشطة الطلابية بجامعة بنها والدكتور مصبح كحيل مدير رعاية الشباب بجامعة بنها.