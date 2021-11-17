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وزارة التضامن تعلن عن وظائف متطوعات بمكافأة شهرية (الشروط وطرق التقديم)

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وزارة التضامن تعلن عن وظائف متطوعات بمكافأة شهرية (الشروط وطرق التقديم) وزارة التضامن تعلن عن وظائف متطوعات بمكافأة شهرية (الشروط وطرق التقديم)

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أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

1- السن من 21: 40 سنة

2- المؤهل حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدني

3- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة

4- تتمتع بشخصية قيادية والبقدرة على الأقناع وبالحفاظ على السرية

5- مهارة التعامل مع التكنولوجيا ( هاتف ذكي- تابلت )

اعلان توظيف متطوعات بوزارة التضامن الاجتماعي

التقديم من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.moss.gov.eg

أو ارسال رسالة نصية قصيرة (sms) بكلمة توظيف على رقم 1442

المصرى اليوم

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