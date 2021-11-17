وزارة التضامن تعلن عن وظائف متطوعات بمكافأة شهرية (الشروط وطرق التقديم)

اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات.
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
1- السن من 21: 40 سنة
2- المؤهل حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدني
3- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة
4- تتمتع بشخصية قيادية والبقدرة على الأقناع وبالحفاظ على السرية
5- مهارة التعامل مع التكنولوجيا ( هاتف ذكي- تابلت )
اعلان توظيف متطوعات بوزارة التضامن الاجتماعي
التقديم من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.moss.gov.eg
أو ارسال رسالة نصية قصيرة (sms) بكلمة توظيف على رقم 1442