عبيدات يؤكد على متلقي " سينوفارم " بضرورة تلقي الجرعة الثالثة

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جى بي سي نيوز :– ناقش خبراء صحيون الوضع الوبائي في الأردن، ودور الشراكة الفاعل باحتواء جائحة كورونا والدروس المستفادة منها للنظام الصحي، ودور المجتمع المدني في مواجهتها، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكد الدكتور نذير عبيدات أن المناعة المجتمعية والمناعة التي كونتها المطاعيم ساهمت في عدم ولوج الاردن في موجة ثالثة لمواجهة الوباء.

ودعا عبيدات متلقي مطعوم “سينوفارم” خصيصا إلى ضرورة تلقي الجرعة الثالثة لأن الاجسام المضادة في هذا المطعوم تقل بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وشدد على أن الإغلاقات قد تكون سبيلا فعّالا في تقليل الإصابات، إلا أن نتيجتها مؤقتة تنتهي بانتهاء الإغلاقات، مشيداً بإجراءات الحكومة حينما أبعدت خيار الإغلاقات عن المرحلة المقبلة.