المقاصة يحشد نجومه لمواجهة فاركو

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أعلن تامر مصطفي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن قائمة فريقه، التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة فاركو، المقرر لها غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

في حراسة المرمى: محمد مجدي، احمد طارق

خط الدفاع: احمد صبيحه، احمد منعم، على فتحي، هشام حافظ، مصطفى صاصا.

خط الوسط: عبدالرحمن زين، محمود عادل، محمد الضرف، سعيد الونش

على المصري، اسلام زياده، كريم حلاوه

كريم عبدالنبى، ايرك سيرجي، حسام عب الواحد، زياد اشرف، محمد محسن ليله

خط الهجوم: ايتولا، محمد امو، جون افيري، ديفيد