أخبار عاجلة

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور -
رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة -
عمرو الحديدي: رفضت عرضًا خياليًا للانضمام للزمالك -
ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي النادي -
غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب «أخطاء مباراة الأهلي» -
دوري الأبطال المجموعة (4): صراع القمة يحتدم بين ريال مدريد وإنتر ميلان -
دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل صناعة التاريخ وجونسالفيس يمنح لشبونة التأهل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مفاجأة : أرسنال قرر فسخ عقد محمد النني

Print
مفاجأة : أرسنال قرر فسخ عقد محمد النني مفاجأة : أرسنال قرر فسخ عقد محمد النني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر مسؤولو نادي أرسنال الإنجليزي فسخ عقد الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط فريق المدفعجية في ظل عدم حاجة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق لجهوده.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن مسؤولي نادي أرسنال بعد دراسة ملف اللاعب المصري من كافة الوجوه استقروا على فسخ عقده في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتبت صحيفة «ذا صن» البريطانية الشهيرة أن ارسنال الإنجليزي سيفسخ محمد النني في شهر يناير المقبل، وأن هذا القرار تم اتخاذه بالاتفاق مع النني حتى يتسنى له الانتقال لأي ناد في الميركاتو الشتوي في شهر يناير بلا مقابل.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن نادي جالاتا سراي التركي سيكون هو الوجهة الأقرب لمحمد النني في سوق الانتقالات المقبلة في ظل تجربته الناجحة من قبل مع فريق بيشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال في موسم 2019/2020.

الجدير بالذكر أن أرسنال حصل على توقيع محمد صلاح في يونيو 2016 قادماً من بازل السويسري وطوال فترة تواجده مع أرسنال شارك مع الفريق في 50 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط محمد النني بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2021 ويحق له التوقيع لأي نادٍ بلا مقابل في شهر يناير المقبل.

وحرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب على استدعاء محمد النني في الفترة الماضية من أجل خوض مشوار تصفيات 2022 مع الفراعنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى

تراجع عالمي ومحلي .. سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأربعاء 24-11-2021

تراجع عالمي ومحلي .. سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأربعاء 24-11-2021