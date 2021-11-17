مفاجأة : أرسنال قرر فسخ عقد محمد النني

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قرر مسؤولو نادي أرسنال الإنجليزي فسخ عقد الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط فريق المدفعجية في ظل عدم حاجة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق لجهوده.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن مسؤولي نادي أرسنال بعد دراسة ملف اللاعب المصري من كافة الوجوه استقروا على فسخ عقده في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتبت صحيفة «ذا صن» البريطانية الشهيرة أن ارسنال الإنجليزي سيفسخ محمد النني في شهر يناير المقبل، وأن هذا القرار تم اتخاذه بالاتفاق مع النني حتى يتسنى له الانتقال لأي ناد في الميركاتو الشتوي في شهر يناير بلا مقابل.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن نادي جالاتا سراي التركي سيكون هو الوجهة الأقرب لمحمد النني في سوق الانتقالات المقبلة في ظل تجربته الناجحة من قبل مع فريق بيشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال في موسم 2019/2020.

الجدير بالذكر أن أرسنال حصل على توقيع محمد صلاح في يونيو 2016 قادماً من بازل السويسري وطوال فترة تواجده مع أرسنال شارك مع الفريق في 50 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط محمد النني بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2021 ويحق له التوقيع لأي نادٍ بلا مقابل في شهر يناير المقبل.

وحرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على استدعاء محمد النني في الفترة الماضية من أجل خوض مشوار تصفيات كأس العالم 2022 مع الفراعنة.