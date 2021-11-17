سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير

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تنطلق انتخابات نادي الجزيرة يوم 19 نوفمبر المقبل بترشح 29 مرشحًا على كافة المقاعد التي تشكل مجلس الإدارة الجديد في دورته 2021/2025، فيما يترشح المهندس شريف سيف النصر، على منصب رئاسة نادي الجزيرة الرياضي.

وقام «المصري اليوم» بحوار خاص مع شريف سيف النصر، المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الجزيرة للحديث عن برنامجه الانتخابي وخطته للسنوات المقبلة في النادي.

قال شريف سيف النصر:«أنا عشت في النادي من صغري وكنت كابتن فريق كرة القدم، وفي فترة شبابي شغلت مناصب إدارية كثيرة قبل أن اتسلم منصب نائب رئيس النادي، واترشح لرئاسة النادي في الفترة الحالية»

وتابع: «أملي الأول هو إسعاد جماهير نادي الجزيرة ورفعة شأنه، والهدف الرئيسي للقائمة يتعلق بالنظام الإداري للنادي الذي يعتبر حجر الأساس للنجاح والتطوير والنهوض بأي مؤسسة»

وأكد سيف النصر أن البرنامج الانتخابي يهدف إلى التواصل مع الأعضاء بصفة مستمرة في سبيل تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، والحرص على اكتمال الجمعيات العمومية في مواعيدها، وإعداد هيكل إداري للعاملين وتحديد الاختصاصات والصلاحيات لكل قطاع في النادي، وإعادة دراسة وضع التأمين الصحي للعاملين، وتطوير منظومة أعمال النظافة بالنادي، ودراسة أفكار تسويقية جديدة والعمل عليها للنهوض باسم النادي.

وعن اللجان قال المرشح لمجلي إدارة النادي: «مشاركة الأعضاء في الإدارة أمر وجوبي، لأنهم الملاك الرئيسين للنادي دون سواهم، ولابد من الاستعانة بجميع الخبرات المتواجدة في شتى المجالات».

وأضاف: «للرواد نصيب كبير من الخطط المسقبلية، إذ سيتم تقديم مزايا للرواد من خلال Seniors Benefits Card ويشمل البرنامج مميزات طبية وسياحية ورياضية ومجالات أخرى متعددة».

وعلى الناحية الرياضية أكد الأستاذ شريف سيف النصر أنه سيتم إنشاء عدة ملاعب خلال السنة الأولى بما يحقق طفرة رياضية لنادي الجزيرة، إذ سيتم تجهيز 4 ملاعب لكرة السلة، و4 ملاعب لكرة اليد، و12 ملعب للتنس، وملعبين للاسكواش، وملعب لكرة القدم، كما أشار إلى استكمال المراحل المتبقة لفرع اكتوبر في خلال مدة دوره مجلس الإدارة 2021-2025 وايجاد التمويل اللازم للبناء وأيضًا لسداد الالتزامات المالية للقائمة.

أما على الناحية الثقافية أوضح سيف النصر: «نحن نريد استقطاب الشباب وتواجدهم في النادي لفترة أطول بدلا من الجلوس في المطاعم والمقاهي، ولذلك سنعمل على إعادة نادي السينما والاهتمام بالنشاط الثقافي والفني والرحلات الداخلية والخارجية، وسيتم توفير تدريبات في مجال ريادة الأعمال وكذلك عودة المجلة الرقمية للتواصل مع الأعضاء والإدارة».

وأوضح المرشح لرئاسة نادي الجزيرة أنه تم تكوين لجنة من الخبراء الماليين على مستوى عال من الكفاءة يعملون على أفكار تمويلية تساهم في حل أزمة النادي المالية القائمة بأفكار خارج الصندوق.

وتضم قائمة شريف سيف النصر كلا من: إيهاب لهيطة المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، رءوف نور المرشح لمنصب أمانة الصندوق، جيلان غنيم المرشح لمنصب الأعضاء فوق السن، نازك الألفي المرشح لمنصب الأعضاء فوق السن، محمد عادل سري المرشح لمنصب الأعضاء فوق السن، مصطفى طلعت المرشح لمنصب الأعضاء فوق السن، ميدو أباظة المرشح لمنصب الأعضاء تحت السن، عمر عصام المرشح لمنصب الأعضاء تحت السن.

ويذكر أن شريف سيف النصر قد تخرج من مدرسة ليسيه الحرية، وحصل على بكالوريوس التجارة تخصص ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، وعين نائب أول لرئيس مجلس إدارة مجموعة شركات منصور شيفروليه وشركة منصور والمغربي للاستثمار والتنمية، وكذلك عين نائب أول لرئيس مجلس إدارة شركة ماكدونالدز (مصر)، كما أنه كان العضو المنتدب لشركة برومو سفن للدعاية والإعلان، كما شغل منصب استشاري تطوير وتسويق مبيعات لشركة تطوير مصر، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري.