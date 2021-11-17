السيطرة على حريق مصنع مكرونة في منطقة القباري غرب الإسكندرية (صور)

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل، اندلع مساء اليوم الأربعاء، بمصنع مكرونة في منطقة القباري بجوار بشائر الخير 5 غربي الإسكندرية، ما أسفر عن تدمير محتوياته بالكامل دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا يفيد نشوب حريق بمصنع بشارع 218 بمنطقة القباري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بالطابق الثالث بمصنع مكرونة «مهجور» بالمنطقة المشار إليها بجوار «بشاير الخير 5»، ما أسفر عن تلفيات بالمصنع.

تمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة سيارات إطفاء، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تحرر المحضر بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

السيطرة على حريق بمصنع مكرونة فى منطقة القباري غرب الإسكندرية| صور

السيطرة على حريق بمصنع مكرونة فى منطقة القباري غرب الإسكندرية| صور

السيطرة على حريق بمصنع مكرونة فى منطقة القباري غرب الإسكندرية| صور

السيطرة على حريق بمصنع مكرونة فى منطقة القباري غرب الإسكندرية| صور

السيطرة على حريق بمصنع مكرونة فى منطقة القباري غرب الإسكندرية| صور