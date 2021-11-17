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قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن تنظيم المحتوى والتوعية القانونية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بات أمرًا ضروريًّا، لا بد أن يركز عليه التعليم، ويكون ضمن مناهج ودورات وشروط.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الدكتور "محمد البقاعي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن شعوره بعد الحصول على الجنسية السعودية، وفرحة أسرته.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "العضة" للكاتب "عبدالله السعدون"، الذي اعتبره تنمية بشرية، صاغها الكاتب على شكل حوار.

وفي سياق سيرة وتر، يروي الشاعر سعود سالم قصة كلمات أغنية "حروف العز" التي كتبها للفنان "محمد عبده"، وحققت النجاح، ثم اختفت!