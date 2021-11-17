"الحج" تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق اعتمرنا وتوكلنا يوضح أوقات الذروة عند طلب تصريح العمرة

★ ★ ★ ★ ★

أشارت إلى أن التطبيق يوضح الأيام في التقويم بشكل جديد من خلال 4 ألوان

أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة جديدة وجميلة يستطيع المستفيدون من خلالها تجنب أوقات الذروة عند طلب تصريح أداء العمرة.

وأضافت وزارة الحج والعمرة أنه بالإمكان تحديث تطبيقي اعتمرنا⁩ و ⁧‫#توكلنا⁩" للاطلاع على الخدمة الجديدة من الحجز وتوضح الخدمة بإظهار التقويم وقت الذروة بالأيام والأسبوع.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن التطبيق يوضح الأيام في التقويم بشكل جديد من خلال أربعة ألوان وهي الرمادي يعني غير متاح والأخضر يعني ازدحامًا خفيفًا والاصفر ازدحامًا متوسطًا والأحمر ازدحامًا مرتفعًا.