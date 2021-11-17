أخبار عاجلة

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور -
رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة -
عمرو الحديدي: رفضت عرضًا خياليًا للانضمام للزمالك -
ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي النادي -
غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب «أخطاء مباراة الأهلي» -
دوري الأبطال المجموعة (4): صراع القمة يحتدم بين ريال مدريد وإنتر ميلان -
دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل صناعة التاريخ وجونسالفيس يمنح لشبونة التأهل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتحاد الرماية يشكر رئيس "الأولمبية" ويثمن دعمه للقطاع الرياضي

Print
بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة في دورته الانتخابية 2024- 2021

اتحاد الرماية يشكر رئيس

رفع الاتحاد السعودي للرماية جزيل الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية في دورته الانتخابية 2021 - 2024 وذلك برئاسة الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضوية كل من: الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود والمهندس محمد بن عبدالله الخليفة وشيخة بنت عبدالله الجبير ونواف بن عبدالله الفوزان ومحمد بن حمد الجميح وجهاد بن محمد الرشيد

وثمن رئيس اتحاد الرماية الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به الاتحاد والقطاع الرياضي من رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه الأمر الذي ساهم في تطوير الرماية بمختلف منافساتها وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما نقل مباركته لكافة أعضاء المجلس بعد اعتمادهم، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة هذه الرياضة العريقة وصولاً لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

"السعودية للسياحة" تحصد جوائز التميز والإبداع بالحفل السنوي لـ "MENA Effie Awards"

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

رؤية 2030 الاقتصادية.. العنوان الأبرز في جهود تعزيز العلاقات بين السعودية وروسيا

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

"الخطوط السعودية" تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم"

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي

رئيس الآسيوي : نجاح السعودية في تنظيم الحدث القاري يؤكد الشراكة المتميزة بين الاتحادين الآسيوي والسعودي