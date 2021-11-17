«عملية جراحية طارئة وبنج كلي».. حسام داغر يطلب الدعاء بعد تعرضه لأزمة صحية

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كشف الفنان حسام داغر، اليوم الاربعاء، عن تعرضه لازمة صحية شديدة الخطورة اثناء سفرة بجورجيا، موضحا انه اجراء عملية جراحية باحدى المستشفيات هناك، مشيرا إلى أن سوف يجري عملية جراحية أخرى، اليوم في مصر.

وقال حسام داغر عبر «فيسبوك»: «مبحبش اتكلم كتير في حاجه تخص تعب عندي أو اشكي لحد وبحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب اشوفهم مبسوطين.. انا جيت من السفر امبارح بس كنت مصاب اصابه جرح كبير في رجلي وانا في جورجيا ودخلت بسببها المستشفي الالماني هناك عملوا جراحه سريعه وافتكرت الموضوع هيخلص على كده بالمتابعه».

وأضاف: «بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر ومخلصش ومضطر اعمل عمليه النهارده في مصر بعد ما رجعت وقالولي الحالة طارئه وللاسف العمليه بنج كلي والمتابعه بعدها اهم لضمان نجاح العمليه.. قلت الحمدلله وانا مؤمن دايما ان قضاء الله اخف واحن من أي حاجه تانيه واكيد ده الافضل لاني واثق ان ربنا بيختارلي الافضل».

واختتم: «بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي الام وبشكركم انا بس حبيت اشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لاني انسان طبيعي بشعر بالخوف والضعف زي أي انسان وبمر بفترات مختلفه بس علطول بقول الحمدلله على كل شيء.. الحمدلله في السراء.. الحمدلله في الضراء.. الحمدلله عل كل حال».