أخبار عاجلة

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور -
رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة -
عمرو الحديدي: رفضت عرضًا خياليًا للانضمام للزمالك -
ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي النادي -
غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب «أخطاء مباراة الأهلي» -
دوري الأبطال المجموعة (4): صراع القمة يحتدم بين ريال مدريد وإنتر ميلان -
دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل صناعة التاريخ وجونسالفيس يمنح لشبونة التأهل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«عملية جراحية طارئة وبنج كلي».. حسام داغر يطلب الدعاء بعد تعرضه لأزمة صحية

Print
«عملية جراحية طارئة وبنج كلي».. حسام داغر يطلب الدعاء بعد تعرضه لأزمة صحية «عملية جراحية طارئة وبنج كلي».. حسام داغر يطلب الدعاء بعد تعرضه لأزمة صحية

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان حسام داغر، اليوم الاربعاء، عن تعرضه لازمة صحية شديدة الخطورة اثناء سفرة بجورجيا، موضحا انه اجراء عملية جراحية باحدى المستشفيات هناك، مشيرا إلى أن سوف يجري عملية جراحية أخرى، اليوم في .

وقال حسام داغر عبر «فيسبوك»: «مبحبش اتكلم كتير في حاجه تخص تعب عندي أو اشكي لحد وبحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب اشوفهم مبسوطين.. انا جيت من السفر امبارح بس كنت مصاب اصابه جرح كبير في رجلي وانا في جورجيا ودخلت بسببها المستشفي الالماني هناك عملوا جراحه سريعه وافتكرت الموضوع هيخلص على كده بالمتابعه».

وأضاف: «بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر ومخلصش ومضطر اعمل عمليه النهارده في مصر بعد ما رجعت وقالولي الحالة طارئه وللاسف العمليه بنج كلي والمتابعه بعدها اهم لضمان نجاح العمليه.. قلت الحمدلله وانا مؤمن دايما ان قضاء الله اخف واحن من أي حاجه تانيه واكيد ده الافضل لاني واثق ان ربنا بيختارلي الافضل».

واختتم: «بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي الام وبشكركم انا بس حبيت اشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لاني انسان طبيعي بشعر بالخوف والضعف زي أي انسان وبمر بفترات مختلفه بس علطول بقول الحمدلله على كل شيء.. الحمدلله في السراء.. الحمدلله في الضراء.. الحمدلله عل كل حال».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى

تراجع عالمي ومحلي .. سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأربعاء 24-11-2021

تراجع عالمي ومحلي .. سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأربعاء 24-11-2021