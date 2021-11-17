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واصل سعر الذهب اليوم مساء الأربعاء، 17 نوفمبر 2021، صعوده متخطيا أعلى مستوى له منذ 5 شهور، وذلك بسبب تزايد مخاوف المستثمرين من التضخم رغم استمرار ارتفاع الدولار .

واستجابت أسعار الذهب مساء اليوم في مصر، لارتفاع السعر العالمى وشهدت ارتفاعا طفيفا، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر من 813 إلى 815 جنيها للجرام.

ويرتفع سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة 0.92%، بينما ارتفع الدولار بقوة ليلامس أعلى مستوى له منذ يوليو 2020، ويشهد سعر الذهب عالميًا ومحليا ارتفاعات متتالية منذ بداية الاسبوع الماضى ولكن تخللها انخفاضات هامشية في جلسات محدودة لينتهى الإسبوع الماضى على ارتفاع اسبوعى للمرة الثانية ويتوقع الخبراء أن يتكرر السيناريو في نهاية الإسبوع الجارى وللمرة الثالثة .

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر مساء الأربعاء، ما بين 929 و931 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر مساء الأربعاء، ما بين 813 و815 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الأربعاء، ما بين 697 و699 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء الأبعاء، ما بين 6504 و6520 جنيهات.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

واصلت أسعار الذهب عالميا ،مساء اليوم، ارتفاعها لأعلى غي متأثر بارتفاع الدولار رغم العلاقة العكسية التي تربطهما وذلك بسبب مخاوف التضخم والتى تتزايد يوما بعد الآخر.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.92%، إلى 1866.90 دولارا للاوقية، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.84%، إلى مستوى 1869.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.19% .

وكان سعر الذهب ارتفع في البورصة العالمية على مجار 7 جلسات متتالية بينما انخفض خلال جلستين فقط بسبب تزايد المخاوف من التضخم .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 825.38 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 943.29 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 707.47 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1،864.92 $ .

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