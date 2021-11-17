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قال إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه جارٍ حاليا إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية، والتى يمكن أن تكون نواة للمعارض الحكومية، مثل أهلا مدارس وأهلا رمضان. وأضاف عشماوى، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض بيزنكس، أن تلك الخطوات تأتى فى ظل النمو الكبير الذى يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، خاصة فيما بعد جائحة كورونا، حيث ارتفع إلى 5 مليارات دولار مقابل 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.

وذكر أن ذلك الحجم يتمثل فى المبيعات التى تتم من خلال البطاقات الائتمانية، بينما المبيعات التى تتم من خلال التعاملات النقدية فهى تتخطى 4 أو 5 أضعاف الأرقام المرصودة. وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أحد أكبر المساهمين فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى، حيث ساهم بنسبة 21% من الناتج المحلى الإجمالى، الذى قدر بنحو 6 تريليونات جنيه، نصيب التجارة منها 1.4 تريليون جنيه.

وذكر أن مصر لم تتأثر مثل الأسواق الأخرى من جائحة كورونا، وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال تكوين مخزون آمن، وكان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعى أكثر من 6 شهور، مما أعطى أريحية فى التعامل مع الأزمة. قال عشماوى إن هناك مساعى حثيثة لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، لتنفيذ أكثر من ١٨ مشروعا فى ١١ محافظة بتكلفة ٥٠ مليار جنيه فى أنشطة متنوعة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح سوق جملة نموذجية فى مصر بإدارة فرنسية، باستثمارات 8 مليارات جنيه. قال عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الدولة لديها خطة طموح لخلق بيئة استثمارية جاذبة، والمساهمة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة. وأضاف أنه تم الانتهاء من استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار، وتم استهدف دول بعينها وتحديد شركات مستهدفة لعرض فرص متكاملة تم إعدادها، ضمن قطاعات تعمل الدولة على ترويجها بشكل محدد.

وتطرق إلى أن مصر تلقت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بـ 5.9 مليار دولار، حتى أصبحت مصر أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية فى إفريقيا والثانى فى الدول العربية.