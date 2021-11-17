«قبل الذهب والعقارات».. خبير يوضح «الطريقة المثلى» للاستثمار في المدخرات

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قال محمد سعيد، خبير البورصة وأسواق المال، إن الشراء الهامشي يتعلق بالمستثمر الذي يملك مدخرات لشراء أسهم بهدف تحصيل مبالغ، إضافة لمساعدته في تنمية رأسماله مما يحقق مكاسب مضاعفه أو يعرضه لخسائر مضاعفة أيضا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه خلال جائحة كورونا شهدت الأسواق سيولة كبيرة ساهمت في رفع الأسهم.

ورأى سعيد أن قرار تأجيل تطبيق تعديلات شروط الشراء الهامشي لمدة 6 أشهر يعتبر فترة كافية، تعطي فرصة للسوق لالتقاط الأنفاس، موضحا أنه ستكون هناك مراجعة ثانية للأسواق لا سيما مع اقتراب نهاية العام مما يزيد الفترة إلى سبعة أشهر ونصف.

فيما يتعلق بالتضخم العالمي، قال خبير البورصة، إن التضخم العالمي يعود على البورصة المصرية بشكل إيجابي.

ونصح خبير البورصة، المواطنين بوضع مدخراتهم في البورصة، مضيفا أنها تحافظ على مدخرات المواطنين بنسبة 90% في ظل التضخم العالمي وتنميتها بشكل قياسي.

وتابع سعيد، أن البورصة لديها فرصة استثنائية لأن أسعار الأسهم منخفضة جدا حاليا، مؤكدا أنه الاستثمارات للمواطنين، في أسهم البورصة ثم الذهب يليهم العقارات.