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قبيلات: نسبة الإصابات التراكمية بكورونا في قطاع التعليم المدرسي 1.7%

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قبيلات: نسبة الإصابات التراكمية بكورونا في قطاع التعليم المدرسي 1.7% قبيلات: نسبة الإصابات التراكمية بكورونا في قطاع التعليم المدرسي 1.7%

جى بي سي نيوز :- أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والمالية نجوى قبيلات، أن التعليم الوجاهي مستمر، لكن المطلوب مزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالبروتوكول الصحي والمحافظة على الكمامة وتشجيع أولياء الأمور والطلبة على تلقي المطعوم حماية لهم.
وأشارت الى أن الوزارة ترصد الإصابات يوميا وتتابع مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات كل ما يتعلق بالوضع انطلاقاً من حرصها على الاهتمام بصحة وسلامة الطلبة.
وقالت قبيلات في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا النشطة الآن في قطاع التعليم تبلغ 0.5 بالمئة من العدد الكلي للطلبة والعاملين في قطاع التعليم، مضيفة ان 178 شعبة صفية ما تزال تتلقى تعليمها عن بعد حتى الآن من أصل 1011 شعبة صفية كان تم تعليق دوامها الوجاهي والتحول الى التعليم عن بعد منذ بداية أيلول الماضي.
وكشفت قبيلات عن أن النسبة التراكمية للإصابات بالفيروس في قطاع التعليم المدرسي منذ عودة التعليم الوجاهي ولغاية اليوم بلغت 1.7 بالمئة، مشيرةً إلى أن متوسط الإصابات اليومي ارتفع عما كان عليه مطلع الفصل الدراسي وهو ما يضاعف الدور المطلوب من الجميع، فالمسؤولية مشتركة والأمر يتطلب مزيدا من الحرص ومضاعفة الجهود للحد من انتشار العدوى.

جي بي سي نيوز

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