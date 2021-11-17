العرموطي : سجّلنا أول قضية إعسار بطلب من مراقب الشركات

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جى بي سي نيوز :– أدت اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من وكلاء الإعسار الذين اجتازوا متطلبات ترخيص وكيل إعسار، القسم القانوني، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والعدل الدكتور احمد الزيادات.

وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في بيان، إن دائرة مراقبة الشركات سجّلت أول قضية إعسار بطلب من مراقب الشركات.

وتسعى الدائرة إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال توفير وسائل لمساعدة الشركات على البقاء في السوق أو تأمين خروج آمن يحافظ على حقوق أصحاب العلاقة.

وأدى اليمين القانونية: إبراهيم خليل ابراهيم شداد، الدكتور ابراهيم ناصر محمد جودة، أحمد عبد الجابر عبداللطيف الخطيب، رامي نظمي محمود حاج احمد، زيد محمود عبدالله القطني، سامح يوسف محمد ابو منشار، مجاهد محمود عبد الرحيم الطراونة.