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24 وفاة و3118 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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24 وفاة و3118 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 24 وفاة و3118 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :-  أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 24 وفاة و3118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11279 وفاة و898682 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 7.72 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 32231، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 127، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 91، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 743.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 41 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 36 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2042 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 855172 حالات.

كما أشار إلى إجراء 40404 فحوصات، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11555786 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4057634، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3639362.

 

جي بي سي نيوز

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