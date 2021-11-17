"إغاثي الملك" يفتتح مدرسة الجيل الأساسية والثانوية بمأرب

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فيما دشن المركز فصولاً تعزيزية بمدرسة بئر فضل بعدن

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مدرسة الجيل الأساسية والثانوية بمحافظة مأرب بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة؛ حيث تتكون المدرسة من 18 فصلًا مدرسيًا وتستوعب 1.700 طالب.

واطلع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، برفقة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، على سير العملية التعليمية في المدرسة ومرافقها المختلفة، مثمنين الدعم الكبير المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم في تخفيف الأعباء على القطاع التعليمي بالمحافظة التي تعاني مدارسها من الازدحام الشديد.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع التعليمية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته.

كما افتتح المركز أمس فصولاً تعزيزية بمدرسة بئر فضل بمديرية المنصورة في محافظة عدن بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وقدم مدير مديرية المنصورة أحمد الداؤدي شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه للشعب اليمني، مشيرًا إلى أن الفصول التي تم افتتاحها من شأنها أن تسهم بتخفيف حدة الازدحام في الفصول الدراسية واستيعاب الطلاب النازحين في عدن.

يذكر أن المركز قام بدعم 15 مدرسة في محافظات عدن وحضرموت ولحج، وذلك ضمن مشروع تحسين الوصول إلى خدمات التعليم في اليمن ولضمان استمرارية تلك الخدمات، وتخفيف الكثافة الطلابية التي تشهدها المدارس الحكومية، بالإضافة إلى دمج الطلاب النازحين بعدن في إطار التعليم العمومي.