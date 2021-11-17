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وزير البترول يشهد مذكرة تفاهم بين بتروجت والإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية لتنفيذ أعمال مشتركة

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وزير البترول يشهد مذكرة تفاهم بين بتروجت والإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية لتنفيذ أعمال مشتركة وزير البترول يشهد مذكرة تفاهم بين بتروجت والإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية لتنفيذ أعمال مشتركة

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شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة بتروجت وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة الوطنية للجرافات البحرية الإماراتية، وذلك على هامش مشاركته في فاعليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021».

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في أنشطة صناعة البترول والغاز، والشراكة في تنفيذ المشروعات الكبرى سواء في أو دولة الإمارات، خاصة وأن الشركتين تتمتعا بإمكانيات ومعدات حديثة وتقنيات متطورة وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى تمكنهم من كسب ثقة شركات البترول والطاقة العالمية في تنفيذ مشروعاتهم الكبرى.

وقال َوليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، إن مذكرة التفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإمارتية المتخصصة في مجالات الهندسة ستفتح آفاق جديدة والتوسع في أنشطة الشركة في أسواق عمل مختلفة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية بجودة وكفاءة عالية، ومواصلة تحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء.

من جانبه، قال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على الجانبين، بالإضافة إلى أنها ستتيح الفرصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لشركة بتروجت الرائدة في تنفيذ المشروعات الكبرى، كما ستدعم النمو والتوسع المشترك نحو قطاعات جديدة.

المصرى اليوم

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