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لبنان.. رئيس يطلب استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق

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لبنان.. رئيس الحكومة يطلب استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق لبنان.. رئيس يطلب استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق

جي بي سي نيوز :- طلب رئيس اللبنانية، نجيب ميقاتي، إستمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق لمنع تكرارها، إضافة إلى توقيف المتسببين بها وإحالتهم على القضاء المختص.

وإثر لقائه وزير البيئة ناصر ياسين، توجه ميقاتي بتحية إلى الجيش والدفاع المدني والفرق الكشفية وكل من ساهم في إخماد الحرائق، مطالبا بـ"استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق ومنع تكرارها، إضافة إلى توقيف المتسببين بها وإحالتهم على القضاء المختص".

كما طلب من الهيئة العليا للإغاثة "إجراء الكشف اللازم على أماكن الحرائق ورفع تقرير سريع في هذا الصدد".

وشدد ميقاتي على "وجوب إنصاف عناصر الدفاع المدني الذين بذلوا جهودا جبارة في إخماد الحرائق والذين لم يترددوا في القيام بواجباتهم وتقديم التضحيات الكبيرة، رغم المعاناة المستمرة من عدم إنصافهم".

وقد طلب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الرقم 289/2014 المعدل بالقانون رقم 59/2017 لا سيما لجهة الإسراع في إجراء المباراة المحصورة الملحوظة في هذا القانون لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للدفاع المدني.

هذا وشهدت العديد من المناطق اللبنانية خلال الأيام الماضية حرائق كثيرة، رافقتها مناشدات من الأهالي للتدخل السريع جراء اقتراب بعضها من منازلهم أو مزارعهم.

المصدر: ار تي + "الجديد"

جي بي سي نيوز

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