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«رواد 2030» يحصل على درع الجائزة العربية لأعمال الخير

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«رواد 2030» يحصل على درع الجائزة العربية لأعمال الخير «رواد 2030» يحصل على درع الجائزة العربية لأعمال الخير

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حصل مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على درع الجائزة العربية لأعمال الخير، في مجال المشروعات الأكثر استدامة، وذلك خلال مؤتمر العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية، الذي أطلقه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمقر الجامعة.

تسلمت الدرع الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، وخلال كلمتها، أوضحت أن الدرع هو الثالث لهم هذا العام، مشيرة إلى إدراج المشروع في بداية هذا العام على منصات الأمم المتحدة كواحد من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وإلى فوز المشروع بجائزة امتياز كأفضل مشروع يستخدم التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

وأضافت «خليل» أن المشروع تم انشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية كأحد الجهات المهتمة بتنظيم بيئة ريادة الأعمال في ، موضحة أن من أولويات الوزارة هو الاهتمام بالتنمية المستدامة واستدامة المشروعات في العموم.

ووجهت «خليل» الشكر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر على دعمهم الرئيسي للمشروع.

يشار إلى أن الجائزة العربية لأعمال الخير هي مسابقة على مستوى العالم العربي لرصد أفضل الأعمال الخيرية الموجوة في العالم العربي على المستوى الفردي والمؤسسي.

رواد 2030 يحصل على درع الجائزة العربية لأعمال الخير

المصرى اليوم

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