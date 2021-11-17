الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: عدد المتقدمين يتجاوز عدد الوحدات المتاحة في 35 مشروعا

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صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن هناك 35 مشروعاً من مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، زاد عدد المتقدمين عليها عن الوحدات المتاحة، حيث بلغ عدد المواطنين المتقدمين على تلك المشروعات ما يقرب من 37 ألف مواطن مُقابل نحو 19 ألف وحدة سكنية، موزعة بالمراكز التالية: في محافظة محافظة كفر الشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدى سالم، ومركز قلين، وفى محافظة الوادى الجديد: مركز الفرافرة، وفى محافظة سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا، وفى محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بنـي مزار، ومركز مطاى.

وفى محافظة الشرقية: مركز أبوكبير، ومركز فاقوس، ومركز مشتول السوق، وفى محافظة أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وفى محافظة الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة بنى سويف: مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بنـى سويف، ومركز الفشن، وفى محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، مركز حاجر الجبل، وغرب قنا، ومركز القارة (أبوتشت)، ومركز القارة (أبوشوشة)، وفى محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة الاسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضة، ومركز القصاصين، وفى محافظة الغربية: مركز كفر الزيات، وفى محافظة المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة)، وفى محافظة البحيرة: مركز بدر، مؤكدة أنه جارٍ فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المُسجلة على النظام والتي يتم وفقاً لها تحديد مدي انطباق الشروط من عدمه، ومن ثم تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات.

وقالت مى عبدالحميد: فيما يتعلق بإعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء (3 غرف وصالة) والتى سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاص بمتوسطي الدخل فقط، والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، بورفؤاد، فسيتم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المسـجلة على النظام، والتـي سيتم وفقاً لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات في حالة زيادة عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة بها، وفيما يخص المواطنين المُنطبق عليهم الشروط فسيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم- طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط- بدءًا من 1 يناير 2022 وذلك بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات).

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم – ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق – تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط، حيث سيتم فتح الباب لتقديم طلبات التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق، مؤكدة عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى) وكذلك عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، هذا مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال تلك الفتـرة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.