بالأسماء.. الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ14 شخصا بينهم دانيــال إسحق ومنى محمد (نص القرار)

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أصدر وزير الداخلية، القـرار رقم 1995 لسنة 2021، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لـوزير الداخلية بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية.

قـــــــــرر:

مــادة ١ - تُرد الجنسية المصرية لكل من الأربعة عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ حسن أحمد صالح وآخرهم السيدة/ منى محمد رياض).

مـادة ٢ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.