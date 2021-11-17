جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعظيم حماده، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية رقم ٥٤٣ القادمة من برجامو اشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من إيطاليا بدت عليه علامات الإضطراب والقلق، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود كمية من الأدوية في أحدي حقائبه.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 98 شريط بإجمالي 792 قرص من الأقراص المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

وقرر زكريا حسب الله ابراهيم مدير عام جمارك مطار القاهره رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 لسنة2021، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .