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أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

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أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"
ينطلق في 2022 وينتهي في 2030

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع

تُعدُّ مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، التي أعلن سمو ولي العهد إنشاءها، مركزًا صناعيًّا، وميناء متكاملاً، يضم مرافق متكاملة للخدمات اللوجستية، ونموذجًا جديدًا لمراكز التصنيع المستقبلية وفقًا لاستراتيجية "نيوم" المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.

وتنطلق "أوكساجون" وفقًا لجدول زمني، يبدأ من العام القادم 2022 فيما يتعلق بالشحن والنقل باستخدام الحاويات، على أن ينتهي عام 2030 بانتهاء المشاريع الساحلية.

وبحسب الحوار الذي أجراه الموقع الرسمي لـ"نيوم" مع مدير إدارة تطوير الأعمال "جاشوا ستاينر"، فإنه من المتوقع أن يصل أول سكان أوكساجون بنهاية عام 2023م، فيما سيتم الانتهاء من المشاريع الساحلية بحلول عام 2030م.

ويشير "ستاينر" إلى أنه سيتم الانتقال بعدها مباشرة إلى مشاريع التنمية، وفي مطلع عام 2025 ستكون حلول الخدمات اللوجستية جاهزة، فيما يستكمل العمل في الوقت نفسه على أحدث التقنيات وأكثرها تطورًا، مثل القطارات فائقة السرعة بأحدث الطُّرز العالمية، وطائرات الأجرة الجوية.

أما بالنسبة للشحن والنقل باستخدام الحاويات في الميناء فمن المقدر أن يبدأ في عام 2022م، وما إن يتم ذلك حتى يتم البدء ببناء مرافق الخدمات اللوجستية المتكاملة للميناء بتقنيات فائقة التطور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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