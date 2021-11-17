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سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب ()

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سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب (فيديو) سميحة أيوب: في ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب ()

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قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن عجلة الفن الأصيل لاتتغير وأن ذلك لايختلف بمرور الزمن ولاتعاقب الأجيال فالفن بالأساس عملية إحساس ورسالة وعملية تنويرية.
وتابعت أيوب في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: الكتابة اتغيرت، كنا زمان بنقف على خشبة المسرح نقول رسايل حتى لو كانت سياسية وكنا ننتقد النظام بحب مش بقلة أدب، وفيه ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب«.
تعليقًا على الجدل الذي صاحب إعلان الفنانة إلهام شاهين تقديم مسرحية «المومس الفاضلة» للكاتب المسرحي جان سارتر والتي قدمتها أيوب في حقبة الستينيات، قالت الفنانة: «كل اللي اعترضوا لم يقرأوا المحتوى، طبقوا الآية الكريمة (لاتقربوا الصلاة) بس ولم يكملوا و(أنتم سكارى)، الناس المعترضة دي في دماغهم محتوى أخر بعيدًا عن رسالة المسرحية الأصلية وهي رسالة إنسانية وتحمل قيم عظيمة».
وأشارت إلى أنها عندما قدمت المسرحية في الستينيات شعرت بالقلق وقتها لكونها صغيرة في سن، قائلة: «كنت صغيرة في السن وناقصة ثقافة وكنت وقتها مؤمنة بالأدوار الخفيفة زي سندريلا والحب وغيره وقلت مش عايزه الدور ده، ولما قرأتها عدة مرات اقتنعت لأني لمست وجود معنى إنساني عظيم جواها».

المصرى اليوم

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