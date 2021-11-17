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رئيس جامعة القاهرة ينعي النائب أحمد زيدان

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رئيس جامعة القاهرة ينعي النائب أحمد زيدان رئيس جامعة القاهرة ينعي النائب أحمد زيدان

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نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، النائب الشاب أحمد زيدان رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وعضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمجلس، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

ويعرب الدكتور محمد عثمان الخشت عن تعازيه لأسرة الفقيد ومحبيه ومجلس النواب، باعتباره قيادة شبابية ناجحة في البرلمان المصري وفي تنسيقية شباب الأحزاب، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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