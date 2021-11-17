«التنفيذي العربي» يتابع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية

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عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه اجتماعه الـ 15، الثلاثاء، حضوريا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الكويت، التي مثلها السفير أحمد البكر المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، للإعداد والتحضير لأعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه المقرر عقدها غد الخميس.

ويضم المكتب التنفيذي في عضويته الكويت (رئيسا) والجزائر (نائبا) وعضوية كل من: مصر، والسعودية ،وتونس، ولبنان، وليبيا، والأمانة العامة للجامعة العربية .

وأكد السفير أحمد البكر مندوب الكويت الدائم لدي جامعة الدول العربية، الذي ترأس أعمال المكتب التنفيذي، أنه تمت مناقشة مشروع جدول الأعمال في ضوء المناقشات التي تمت، ومشاريع القرارات التي أعدتها اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه التي عقدت اجتماعها الـ18 بالجامعة العربية في الفترة من 14-16 الشهر الجاري برئاسة الكويت.

وقال السفير البكر في تصريح له عقب الاجتماع «إن المكتب التنفيذي أعد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها والتي تم رفعها إلى الدورة (13) للمجلس الوزاري العربي للمياه بعد غد الخميس والذي يتضمن ثلاثة وعشرين بنداً، ومن أهم البنود التي تم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، حيث تم عرض تقرير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية للإستراتيجية وكذلك تقارير بعض الدول حول تنفيذها للخطة التنفيذية للإستراتيجية، كما تم تقديم عرض حول تحديث الاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030) .

وأضاف البكر «أنه تم عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية».

وأكد أهمية المشاركة العربية في المنتديات الدولية المعنية بالمياه وضرورة التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2022 بالسنغال ( داكار ) وكذلك تعزيز التعاون في استغلال الموارد المائية المشتركة.

من جانبه، أكد الوزير مفوض الدكتور جمال الدين جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية مدير الإدارة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ،أهمية الإعداد والتحضير الجيد من قبل المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه للدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه .

فيما قال جاب الله إن جدول الأعمال يتضمن تقديم عروض حول «المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية، و«المبادرة الإقليمية لندرة المياه»، و«مبادرة الترابط في مواجهة مخاطر المناخ»، و«أوراق السياسات وبرامج التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية» و«تقرير الوضع المائي في البلدان العربية»، و«المبادرة الإقليمية حول الآمن المائي للجميع: دبلوماسية العلوم من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية والدول المجاورة والتي قدمها مكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية».

وتابع جاب الله: «أما البند الخاص بمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه يتم تقديم عرض تقرير الاسكوا عن متابعة تنفيذ الخطة وكذلك تقرير حول الأنشطة المنجزة من قبل فاو في إطار مشروع «تنفيذ أجندة 2030 المتعلقة بكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه» وكذلك تقرير الجمعية العربية لمرافق المياه حول تنفيذ الخطة في الدول العربية، وعرض المجلس العربي للمياه والشبكة العربية للبيئة والتنمية حول نفس الموضوع.

ولفت إلى أن جدول الأعمال يتضمن موضوع الترابط بين المياه والزراعة وكذلك مشروع الترابط بين الماء والغذاء والطاقة عن مدى التنفيذ الحاصل في المشروعين، ويتم استعراض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المشتركة العربية للمياه والزراعة التي سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري المشترك الذي سيتم عقده لاحقاً، بالاضافة إلى موضوع المؤتمر العربي للمياه والذي سيناقش بالتفصيل الإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الرابع للمياه وموضوعه «الأمن المائي العربي من أجل الحياة والسلام» الذي يعقد تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أما بقية البنود يتم عرض فيها تجارب الدول العربية في بعض المجالات.