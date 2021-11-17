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«العسومي» يتوجه إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس النواب وبرلمان البحر الأبيض

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«العسومي» يتوجه إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس النواب وبرلمان البحر الأبيض «العسومي» يتوجه إلى إيطاليا لعقد مباحثات مع رئيس النواب وبرلمان البحر الأبيض

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يتوجه صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس النواب الإيطالي السيد روبرتو فيكو، حيث ستتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك. كما سيعقد رئيس البرلمان العربي مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي السيد فيرناندو كازيني، وهو أيضاً الرئيس السابق لمجلس النواب الإيطالي والرئيس السابق للاتحاد البرلماني الدولي.

وفي إطار هذه الزيارة أيضاً، سوف يلتقي «العسومي» مع السيد جينارو ميليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط (إيطالي الجنسية)، ويجري معه مباحثات بشأن آليات العمل والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

كما سيشارك «العسومي» ووفد البرلمان العربي في الاجتماع الـ 43 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، المقررة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري في روما.
ومن المقرر أن يلقى خلال هذا الاجتماع كلمةً باسم البرلمان العربي، يتناول فيها التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

وفي إطار هذه الزيارة أيضاً، سوف يشارك وفد البرلمان العربي برئاسة «العسومي» في حفل توزيع جوائز برلمان البحر الأبيض المتوسط للعام 2021، كما سيشارك في الافتتاح الرسمي للمركز الدولي للبحوث بسان مارينو، إضافة إلى القيام بزيارة رسمية إلى قصر بجمهورية سان مارينو.

المصرى اليوم

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