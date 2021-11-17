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الأهلي يتدخل لمنع انتقال نجمه إلى بيراميدز .. أحمد حسن يكشف التفاصيل

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الأهلي يتدخل لمنع انتقال نجمه إلى بيراميدز .. أحمد حسن يكشف التفاصيل الأهلي يتدخل لمنع انتقال نجمه إلى بيراميدز .. أحمد حسن يكشف التفاصيل

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كشف أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب السابق، عن تدخل مسؤولي نادي بيراميدز لمنع انتقال محمد حمدي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع الموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«إدارة بيراميدز تتدخل لمنع انتقال محمد حمدي إلى الأهلي وتقدم عرض مغري للاعب لتجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري».

وشهدت الأيام الماضية دخول مسؤولي الأهلي في مفاوضات مع محمد حمدي، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر، ليكون بديلا لمحمود وحيد، الذي اقترب من مغادرة القلعة الحمراء، في يناير المقبل، للانتقال إلى صفوف طلائع الجيش.

المصرى اليوم

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