الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021 يدعو الدكتورة المستشارة سامية كيحل من الجزائر للمشاركة في فعالياته

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دبي - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

ضمن جهوده الرامية لتعزيز نجاعته وتأثيره ، وجه الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021 والمقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ،دعوة لسعادة الدكتورة المستشارة سامية كيحل رئيس صوت المرأة الجزائرية لحضور المؤتمر الأول للكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي والمشاركة في فعالياته التي تنعقد افتراضياً في الفترة من 18- 20 نوفمبر 2021.

ويقام هذا الكونغرس لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستعرض أهم وأحدث التطورات ذات الصلة بمتلازمة داون وتشمل محاوره الصحة والتعليم والتوظيف والرياضة والهوايات والترفيه. والحقوق التي تتضمن المستوى المعيشي اللائق، والحماية الاجتماعية، والتمثيل القانوني، إضافة إلى الدمج المجتمعي والثقافي والحق في الحياة المستقلة.

ويضم المؤتمر خبراء ومختصين وباحثين وذوي متلازمة داون وأسرهم من كافة أنحاء العالم.