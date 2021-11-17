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تفقدت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، مساء الثلاثاء، الملاعب والتجهيزات اللوجستية لبطولة كأس الأزهر للوافدين، والذي ستنطلق اليوم الأربعاء، وسط حضور قيادات الأزهر الشريف.

وتابعت الصعيدي خلال الجولة تدريبات الفرق المشاركة في البطولة، مشددة عليهم ضرورة الالتزام بالروح الرياضية والتركيز في تقديم صورة إيجابية عن طلاب الأزهر الوافدين.

وقالت «الصعيدي»، إننا نعمل على قدم وساق منذ أن أعلنا عن هذه البطولة؛ لنؤكد على إيمان المؤسسات التعليمية بالجانب المهاري والإبداعي لدى الطلاب، والعمل على تنمية هذه الجوانب، كما أن الرياضة هي لغة من اللغات الهامة للتواصل ونقل الثقافات عن طريق الاحتكاك بين الفرق في مجال الرياضة، وإيمان الأزهر بأهمية التواصل بين الشعوب، جعلنا نحرص على أن لا نترك أداة فاعلة في التواصل بين الثقافات المختلفة إلا ونعمل عليها؛ لأن الرياضة هي لغة التواصل والتقارب بين الشعوب.

رئيس «تطوير الوافدين» تتفقد تجهيزات «كأس الأزهر»

وأكد المشرفون الفنيون للفرق المشاركة أن الدعم الذي تلقوه حتى تخرج هذه البطولة يؤكد مدى إيمان قيادات الأزهر بالجانب الإبداعي والمهاري لدى الطلاب، وحرصهم على تعزيز كل طرق التواصل الفعال بين الثقافات المختلفة.