رئيس الوزراء الفلسطيني يصل أوسلو للمشاركة في اجتماع المانحين

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وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة النرويجية أوسلو للمشاركة في اجتماع المانحين (AHLC)، وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية.

وسيعرض رئيس الوزراء الفلسطيني أمام اجتماع المانحين، اليوم الأربعاء، الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الحكومة، وسيدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها.

كما سيبحث إشتية في لقاءات ثنائية مع نظيره النرويجي، ووزيرة الخارجية، ورئيسة البرلمان، وشخصيات رسمية أخرى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية النرويجية.