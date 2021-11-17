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إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الصاعد

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إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الصاعد

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كشف الإعلامي محمد شبانة عن إنهاء نادي بيراميدز اتفاقه مع حسام أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية :«الزمالك أنهى صفقة حسام أشرف، بعد حسم كل بنود العقد سواء مع اللاعب أو لجنة الزمالك ».

وتابع: «اتفق مسؤولو بيراميدز على ضم حسام أشرف، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم على أن يتم الإعلان عن الصفقة في يناير المقبل».
وتنتهي العقوبة الموقعة على اللاعب من فيفا يوم 21 ديسمبر المقبل بسبب توقيعه لإحدى الأكاديميات الكاميرونية وهو ما تسبب في معاقبة الزمالك بمنع القيد لمدة فترتين.

المصرى اليوم

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