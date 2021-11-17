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شارك السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة التدريبية الأولى التي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حول تحديات الأمن والتنمية في البحر الأحمر، والتي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بحضور السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية واللواء أركان حرب طارق عدلي عبدالله على مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات البحرية والسفير أحمد عبداللطيف مدير مركز القاهرة، بجانب عدد من ممثلي شركاء منتدى أسوان، كما تم عرض كلمة مسجلة للدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية.

ولفت شيخ عمر في تصريح له على هامش الافتتاح، إلى مشاركة وفد من جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا البرنامج التدريبي الهام، مؤكدا أهمية انعقاد هذه البرامج التدريبية لدعم قدرات دول المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة لتحقيق السلام والتنمية في البحر الأحمر، وكذلك رفع الوعي بالتحديات الأمنية الحالية في منطقة البحر الأحمر في ظل تداعيات جائحة كورونا، وكذلك بحث الفرص القائمة لتحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، بالاضافة إلى دراسة المفاهيم المختلفة لتسوية النزاعات وجهود صنع السلام والوساطة وكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة، منوها بالزيارة التي تم تنظيمها للمتدربين لهيئة قناة السويس، حيث استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة المتدربين من الدول المشاطئة.

ووجه سفير جمهورية الصومال، الشكر لوزارة الخارجية المصرية، ومدير عام مركز القاهرة الدولي، لتسوية النزاعات السفير أحمد عبداللطيف، لمنح بلاده هذه المنح الهامة، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر بالتنسيق مع الدول المشاطئة، وكذلك بناء القدرات الأفريقية في مجال صنع السلام وتسوية النزاعات بما يساعد على توفير استجابة سريعة وفعالة من أجل منع نشوب الصراعات وتفاقمها.

ويشارك في الدورة التدريبية عشرون متدرباً من وزارات الخارجية والدفاع بعدد من الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر تشمل السودان والصومال وجيبوتي والسعودية واليمن والأردن بالإضافة إلى مصر.