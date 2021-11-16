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"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

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"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية "الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والباحة وجازان والرياض وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والعرضيات ووقيا ومسيان والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والعقيق وبني حسن وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والعارضة والعيدابي والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجمعة وحريملاء وشقراء ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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