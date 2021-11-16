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هولندا تبلغ المونديال بثنائية في مرمى النرويج

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هولندا تبلغ المونديال بثنائية في مرمى النرويج هولندا تبلغ المونديال بثنائية في مرمى النرويج

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تمكن منتخب هولندا من تحقيق الفوز على مضيفه النرويج بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

سيطرت الطواحين على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة وجاء الانتصار متأخرًا حيث تقدم ستيفن بيرجوين في الدقيقة 84 وأضاف ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز يصعد منتخب هولندا إلى نهائيات كأس العالم بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب تركيا صاحب الوصافة برصيد 21 نقطة.

المصرى اليوم

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