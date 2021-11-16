★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت منظمة الصحة العالمية أن متغير فيروس كورونا « دلتا » أصبح يمثل الآن 99 % من حالات الإصابة بمرض «كوفيد- 19» على مستوى العالم.

ووفقا لوكالة «سبوتنيك» فإن « دلتا » يعتبر أكثر انتشارًا من أي سلالة أخرى، وقالت ماريا فان كيركوف، التي تقود الجهود الفنية للمنظمة بشأن الجائحة، إن جميع حالات «كوفيد 19» المتسلسلة في جميع أنحاء العالم والتي تصل إلى 900 ألف حالة تقريبًا على مدار الـ60 يومًا الماضية كان سببها متغير « دلتا ».

وقالت المسؤولة إن القارة الأوروبية استحوذت على ما يقرب من 60 % من أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة في العالم، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن هناك متغيرين مختلفين محل اهتمام، هما «إم يو» و«لامبادا»، لكن «دلتا» تسيطر ما دامت تصل إلى المكان.

وقالت فان كيركوف إن أوروبا مثلت أكثر من نصف الوفيات العالمية من كوفيد، والتي تقل قليلاً عن 50 ألفًا في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 5 % في الوفيات في جميع أنحاء القارة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 252 مليون حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.