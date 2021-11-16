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كشف الفنان الكبير أحمد بدير عن تكريمه من إحدى المؤسسات الفلسطينية والتي تحمل اسم «سيّدة الأرض»، معربا عن سعادته لتكريمه وزيارته إلى الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه اشترط لحضور ذلك التكريم عدم إضافة الختم الخاص بإسرائيل إلى الجواز الخاص به قائلا: «أنا أصلا ضد التطبيع».

وقال «بدير» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «سعيد جدا بتكريمي من قبل إحدى المؤسسات بدولة فلسطين العربية وتلك المؤسسة ليس لها دخل بالموضوعات السياسية، وتواصلوا معايا من أجل التكريم».

وأوضح: «كان ليا شرط لقبول ذلك التكريم، وهو عدم إضافة الختم (النجس) الإسرائيلي إلى جواز سفري، عشان مينفعش الختم الإسرائيلي يكون موجود على جوازي»

وتابع :«كلمت أحد المسؤولين للسؤال عن ذلك الأمر وعرفت إن ممكن أدخل من الأردن بوثيقة لعدم الاحتكاك بهم، لأننا ضد التطبيع، والفنانون المصريون كلهم ضد التطبيع نهائيًا أيضا، ولن أسافر قبل التأكد من تلك المعلومة».

واختتم: «أرحب بالسفر إلى فلسطين لزيارة بيت المقدس والخليل إبراهيم، وهي رحلة جميلة جدا».

وكانت أعلنت مؤسسة «سيّدة الأرض» عن تكريم الفنان المصري القدير أحمد بدير في زيارة تاريخية لأول مرة إلى فلسطين ليحل ضيفاً كبيراً على مؤسسة سيّدة الأرض ومن أجل المشاركة في احتفالها السنوي الذي يحمل عنوان ( القدس في عيون الأحرار ) حيث يتم تكريم شخصيات العام 2021 وعلى رأسهم الفنان الكبير أحمد بدير بصفته شخصية العام في الدراما العربية .