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استقبل أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، الثلاثاء، جريج فيرجوس عضو مجلس العموم الكندي، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية الأفريقية وعضو تجمع نواب البرلمان الكندي من أصول أفريقية.

يأتى اللقاء فى إطار مسعى يستهدف التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الكندية الأفريقية، والاستماع الي تقييم مصر للتحديات التى تواجه القارة وكيفية التعاون بين البلدين من أجل دعم القضايا والأولويات الأفريقية.

واستعرض أبوزيد أبرز الفرص والتحديات التي تواجه العلاقات الكندية الأفريقية، والأنشطة الذي يمكن أن تضطلع بها كندا خلال الفترة القادمة من أجل الانخراط بصورة أكبر مع القارة الأفريقية لمساعدتها في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. كما استعرض السفير أبو زيد تقييم مصر لأبرز التطورات على الساحة الأفريقية، لاسيما التحديات المرتبطة بمنطقة القرن الأفريقى ومنطقة الساحل وملف مياه النيل، وما تقدمه مصر من دعم إلى أشقائها من الدول الأفريقية، مبرزاً فرص التعاون المصري الكندي في هذا الشأن.

من جانبه، حرص فيرجوس على الإشادة بدور مصر في محيطها الأفريقي، مبرزاً اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر من اجل دعم جهود التنمية وتعزيز السلام فى القارة.

كما حرص النائب على التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أبرز القضايا الأفريقية التي تهم صانع القرار الكندي، بالإضافة إلى الإطلاع على رؤية مصر لسبل تعزيز العلاقات الكندية الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية. وأعرب خلال اللقاء عن توقعه بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانخراط الكندي في أفريقيا.