الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان.. المفتي: يجوز للمرأة أداء العمرة والحج دون محرم

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن افتتاح فرع لدار الإفتاء في بني سويف، يأتي ضمن خطة خماسية لافتتاح أفرع لدار الافتاء في محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدار تهدف إلى التواجد على الساحة، حتى لا نترك الشاب ضحية أمام الفكر المتطرف.

وتابع «علام»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» على فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، مشيرًا إلى أن الرسول نهى عن سفر المرأة إلا بوجود محرم، وهذا الأمر يأتي بسبب خوف الرسول (صلى الله عليه وسلم) على المرأة، وإذا انتهت علة الخوف، يجوز للمرأة السفر دون حرج.

ولفت إلى أن يجوز للمرأة أداء العمرة والحج دون محرم، والحصول على الدرجات العلمية، لأن الزمن اختلف عن الماضي، وأصبحت المرأة في مأمن عند السفر.

وعلق علام على ورود بعض الأسئلة لدار الإفتاء، وكيفية الإجابة عليها، قائلًا: «بعض الأسئلة تكاد تكون شخصية محضة وأخرى متعلقة بالأسرة بقضية الطلاق أو احتواء أسري من نوع معين، ونطلب فيها حضور الشخص لدار الإفتاء للمناقشة الهادئة»، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات يتم تحويل الشخص الذي يشتكي من شيء لمركز الإرشاد الزواجي والذي بدأ كمشروع في 2014 وتم افتتاحه العام الماضي ويعمل منذ ما يقرب العامين.

وأضاف أنه يتم العمل على المشكلات الزوجية التي يتم ملاحظتها من الفتوى الشفوية، موضحًا: «ترد إلينا بعض الأسئلة لا يجب أن تطرح ويجب أن نطرح القضايا العامة التي تفيد الجميع، وفي حالة إلحاح الشخص نطلب منه القدوم لدار الإفتاء ويتم الإجابة على هذا السؤال بصفة شخصية».