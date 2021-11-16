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تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي

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السعودية تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي
جدة - " وكالة أخبار المرأة "

يزداد التوسع في استقطاب السعوديات في العمل العسكري، حيث أعلنت وزارة الداخلية، أمس، من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي برتبة «جندي».
ولا يعد تقلد العنصر النسائي لرتبة «جندي» الحدث الأول من نوعه، إذ أعلنت وزارة الداخلية، الشهر الماضي، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات، للنساء، على رتبة «جندي».
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية، لحملة المؤهلات كافة، برتبة (جندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب) في أفرعها من القوات البرية الملكية ، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والصواريخ الاستراتيجية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وقبل ذلك، انخرطت المرأة السعودية برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، منها «مكافحة المخدرات» و«أقسام السجون»، و«أقسام البحث الجنائي»، كالتحري والتحقيق، إضافة إلى القيام بأعمال تفتيش، والعمل في «الجمارك»، والعمل في «الحراسات الأمنية» في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية، للعمل في خدمة النساء، والحد من الجرائم التي أطرافها سيدات، والعمل على حفظ الأمن في المجتمع.

وكالة أخبار المرأة

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